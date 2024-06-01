Feyza Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'nun Lafını Kesmesine Şerbo'dan Gönderme Geldi
Feyza Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'nun Lafını Kesmesine Şerbo'dan Gönderme Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun lafını kesip durmasıyla gündem olmuştu. Sevilen diziden bu sahneye gönderme gecikmedi.
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek bir türlü gündemden düşmüyor.
Oyunculuğu sık sık gündem olan Civelek daha sonra setteki yaşananları röportajlarında açık açık anlatmasıyla nam salarken son olarak rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun lafını kesmesiyle viral olmuştu.
Röportaj veren Sibel Taşçıoğlu'nun lafını sürekli kesip onun sözlerini tekrar eden Civelek'in bu tavrı yoğun tepki görürken, Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde bu konuya değinildi.
Pembe'den gizli kadınlar matinesi işleten Leman ve Kayhan'ın yakalandıktan sonra Pembe'ye hesap verdikleri sahnede bu olaya açıkça gönderme olurken, o sahnede Sibel Taşçıoğlu'nun yer alması ayrıca dikkat çekti.
İşte iki olayı karşılaştıran video:
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