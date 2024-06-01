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Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki Ağlama Sahnesine Tepki Yağdı

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki Ağlama Sahnesine Tepki Yağdı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 12:55

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne yeni gelin Görkem'in psikopatlığı damga vurdu. Kendini darp edip ardından Nilay'a suç atan Görkem'in şeytanlığı hepimizi dumur ederken, bu sahnede Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'in ağladığı anlara tepki yağdı.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine hepimizi ekrana kilitledi.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine hepimizi ekrana kilitledi.

Psikopat gelinimiz Görkem'in kendini darp edip suçu Nilay'a attığı anları şaşkınlıkla izlerken, Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in ağlamasıyla dikkatimiz epey dağıldı.

Psikopat gelinimiz Görkem'in kendini darp edip suçu Nilay'a attığı anları şaşkınlıkla izlerken, Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in ağlamasıyla dikkatimiz epey dağıldı.

Sahne gereği ağlayan Feyza Civelek'in o anları sosyal medyada gündem olurken, Civelek'in ağlama performansına tepki yağdı.

Sahne gereği ağlayan Feyza Civelek'in o anları sosyal medyada gündem olurken, Civelek'in ağlama performansına tepki yağdı.

İşte o sahne:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
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Bethesta

Amma barttınız he. Burada oynadığı kişilikte sonuçta ağlayacaksa anca bu şekil ağlar sanki julieti canlandırıyorda üst düzey bir oyun bekliyorsunuz. Bazı ins... Devamını Gör

Metin Akalp

Ortada aslında bir tartışma yok. Reklam içeriği bu.

pembegulondes

Asıl oyunculuğunu gören torpilli olduğunu anlıyor.

nevertheless

Ne oldu o kadar çok biliyorsunuz da niye orda değilsiniz madem her zaman ki söylediğim gibi insanları hiçbir zaman dört dörtlük memnun edemezsiniz hangi hizm... Devamını Gör