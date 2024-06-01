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Son Olarak Sakla Beni'de İzlediğimiz Cemre Baysel'in Yeni Dizisi Belli Oldu

Son Olarak Sakla Beni'de İzlediğimiz Cemre Baysel'in Yeni Dizisi Belli Oldu

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 11:56

Son olarak Star TV'de yayınlanan Sakla Beni dizisinde rol alan Cemre Baysel'in dizinin final yapmasının ardından ne yapacağı merak konusu olurken, beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Televizyonun en aranan isimlerinden Cemre Baysel, son olarak Star TV'de yayınlanan Sakla Beni dizisinde rol almıştı.

Televizyonun en aranan isimlerinden Cemre Baysel, son olarak Star TV'de yayınlanan Sakla Beni dizisinde rol almıştı.

Sakla Beni'nin final yapmasının ardından Baysel'in yeni bir projede rol alıp almayacağı merak konusu olurken, beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Sakla Beni'nin final yapmasının ardından Baysel'in yeni bir projede rol alıp almayacağı merak konusu olurken, beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Altuntaş'ın haberine göre Cemre Baysel, yeni sezonda NOW'da yayınlanacak olan uyarlama dizide rol alacak.

Altuntaş'ın haberine göre Cemre Baysel, yeni sezonda NOW'da yayınlanacak olan uyarlama dizide rol alacak.

Hayat Hırsızı adlı dizinin başrolü olarak izleyeceğimiz Baysel burada öksüz kız çocuğu Leyla'yı canlandıracak.

Hayat Hırsızı adlı dizinin başrolü olarak izleyeceğimiz Baysel burada öksüz kız çocuğu Leyla'yı canlandıracak.

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın yapacağı dizinin Temmuz ayında sete çıkması bekleniyor.

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın yapacağı dizinin Temmuz ayında sete çıkması bekleniyor.

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