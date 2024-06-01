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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılcık Şerbeti'ndeki O Sahneye Teşekkür Etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılcık Şerbeti'ndeki O Sahneye Teşekkür Etti

Fahrettin Koca MHRS Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 09:22

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti son bölümünde Onaylı Randevu Sistemi'ni anlattıkları bir sahneyle ekrana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu sahne için teşekkür etti.

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Heyecanın asla hız kesmediği Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine yüreğimiz ağzımızda izledik.

Heyecanın asla hız kesmediği Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine yüreğimiz ağzımızda izledik.

Sezon finaline doğru kaosun giderek yukarı tırmandığı dizi, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması Onaylı Randevu Sistemi'nin ekrana taşıdı.

Sezon finaline doğru kaosun giderek yukarı tırmandığı dizi, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması Onaylı Randevu Sistemi'nin ekrana taşıdı.

Dizide hastaneye giden Sevilay'ın Onaylı Randevu Sistemi sayesinde sıra beklemeden doktoruyla görüştüğünü vurgulayan dizi yeni sistemi özetlerken, söz konusu anlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sessiz kalmadı.

Dizide hastaneye giden Sevilay'ın Onaylı Randevu Sistemi sayesinde sıra beklemeden doktoruyla görüştüğünü vurgulayan dizi yeni sistemi özetlerken, söz konusu anlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sessiz kalmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin o sahnesini resmi X hesabında paylaşan Koca, ayrıca diziye teşekkür etti.

Kızılcık Şerbeti'nin o sahnesini resmi X hesabında paylaşan Koca, ayrıca diziye teşekkür etti.

İşte Fahrettin Koca'nın o paylaşımı:

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