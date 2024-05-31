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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan Emre Altuğ'a Duygusal Veda

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan Emre Altuğ'a Duygusal Veda

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 21:55

Star TV'de 2 sezondur devam eden Yalı Çapkını dizisinde Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ'un kadrodan ayrılacağı açıklanırken, dizide Suna'ya hayat veren Beril Pozam, rol arkadaşına veda etti.

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Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını'nın sezon finali için geri sayım başladı.

Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını'nın sezon finali için geri sayım başladı.

Sezon finaline yaklaşırken dizinin kadrosunda değişimler olurken, Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan karakteri ölerek diziden ayrıldı.

Sezon finaline yaklaşırken dizinin kadrosunda değişimler olurken, Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan karakteri ölerek diziden ayrıldı.

Emre Altuğ'un ayrılığıyla beraber tüm dizi ekibi şoke olurken, Altuğ'un vedasına dizinin Suna'sı Beril Pozam'dan da yorum geldi.

Emre Altuğ'un ayrılığıyla beraber tüm dizi ekibi şoke olurken, Altuğ'un vedasına dizinin Suna'sı Beril Pozam'dan da yorum geldi.

Rol arkadaşı Altuğ'un gidişi hakkında konuşan Pozam, "Kalbim burkuldu..." yorumu yaparken, o gün sette olmadığı için veda edemediğini de belirtti.

Rol arkadaşı Altuğ'un gidişi hakkında konuşan Pozam, "Kalbim burkuldu..." yorumu yaparken, o gün sette olmadığı için veda edemediğini de belirtti.

"Ben o gün orada değildim. Sette müthiş bir partner... Eğlenceli biri Emre Altuğ, aramızdan ayrılmış gibi hissetmiyorum"

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