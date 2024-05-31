Özcan Deniz'in "Cüneyd ve Zeynep" Paylaşımı Kızıl Goncalar Fanlarını Coşturdu!
Özcan Deniz'in "Cüneyd ve Zeynep" Paylaşımı Kızıl Goncalar Fanlarını Coşturdu!
NOW'ın en iddialı işi olan Kızıl Goncalar geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekran arası verirken, dizide Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, Cüneyd ve Zeynep fanları için sürpriz bir paylaşım yaptı.
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NOW ekranlarının en sürprizli işlerinden Kızıl Goncalar muazzam bir rağbet görerek sezonu başarıyla kapattı.
Yüksek reytingleriyle 2. sezonu garantileyen Kızıl Goncalar ekibi şimdilerde setlere ara verirken, Özcan Deniz'den dizinin fanlarına enfes bir sürpriz geldi.
Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Cüneyd ve Zeynep karakterlerinin set fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, "Fanlara hediyem olsun" notunu eklerken, fotoğrafı kendi çektiğini belirtti.
İşte Özcan Deniz'in o paylaşımı:
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