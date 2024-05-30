Yazın Geldiğinin Kanıtı ‘Aşk-ı Memnu’nun Yeniden Başlaması’nda Sürpriz: Aşk-ı Memnu’nun Yayın Saati Açıklandı
Yazın Geldiğinin Kanıtı ‘Aşk-ı Memnu’nun Yeniden Başlaması’nda Sürpriz: Aşk-ı Memnu’nun Yayın Saati Açıklandı
2008 yılında başlayan ve yayınlandığı her bölümde türk dizi tarihindeki izlenme rekorlarını alt üst eden dizilerden biri olan Aşk-ı Memnu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden başlıyor. Her yaz gündüz saatlerinde yayınlanan Aşk-ı Memnu’nun yayın saati için sürpriz bir karar verildi.
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Üstünden kaç yıl geçerse geçsin biz bu aşktan vazgeçmeyeceğiz, bu artık belli!
Yıllardır yazın müjdeleyicisi gibi gelen ve büyük bir hevesle izlediğimiz Aşk-ı Memnu, her sene olduğu gibi bu sene de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Ancak bu kez alınan karar herkesi şaşırttı.
Aşk-ı Memnu, diğer yaz aylarında olduğu gibi gündüz kuşağı yerine prime time olarak adlandırılan akşam saatlerinde yayınlanacak.
Aşk-ı Memnu ‘kendi günü ve saatinde’ başlayacak…
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