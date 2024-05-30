Yazın Geldiğinin Kanıtı ‘Aşk-ı Memnu’nun Yeniden Başlaması’nda Sürpriz: Aşk-ı Memnu’nun Yayın Saati Açıklandı

2008 yılında başlayan ve yayınlandığı her bölümde türk dizi tarihindeki izlenme rekorlarını alt üst eden dizilerden biri olan Aşk-ı Memnu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden başlıyor. Her yaz gündüz saatlerinde yayınlanan Aşk-ı Memnu’nun yayın saati için sürpriz bir karar verildi.