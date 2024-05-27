İşte Şimdi Yaz Geldi Diyebiliriz: Aşk-ı Memnu Tekrar Bölümleriyle Başlıyor!
İşte Şimdi Yaz Geldi Diyebiliriz: Aşk-ı Memnu Tekrar Bölümleriyle Başlıyor!
Kaynak: https://x.com/KanalD/status/179508124...
Yazın müjdecisi gibi gelen Aşk-ı Memnu'dan sonunda haber geldi! Dizinin başlama tarihi belli oldu.
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Üstünden kaç yıl geçerse geçsin biz bu aşktan vazgeçmeyeceğiz, bu artık belli!
Yıllardır yazın müjdeleyicisi gibi gelen ve büyük bir hevesle izlediğimiz Aşk-ı Memnu, her sene olduğu gibi bu sene de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Prime time'da yayınlansa yine severek izleyeceğimiz dizinin hafta içi her gün 16.00'da ekrana geleceği konusu netleşti.
3 Haziran'da ekrana dönecek Aşk-ı Memnu, izleyicisini her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlandırdı.
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