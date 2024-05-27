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İşte Şimdi Yaz Geldi Diyebiliriz: Aşk-ı Memnu Tekrar Bölümleriyle Başlıyor!

İşte Şimdi Yaz Geldi Diyebiliriz: Aşk-ı Memnu Tekrar Bölümleriyle Başlıyor!

Aşk-ı Memnu
themyscira - Editör
27.05.2024 - 18:34

Yazın müjdecisi gibi gelen Aşk-ı Memnu'dan sonunda haber geldi! Dizinin başlama tarihi belli oldu.

Kaynak: https://x.com/KanalD/status/179508124...
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Üstünden kaç yıl geçerse geçsin biz bu aşktan vazgeçmeyeceğiz, bu artık belli!

Üstünden kaç yıl geçerse geçsin biz bu aşktan vazgeçmeyeceğiz, bu artık belli!

Yıllardır yazın müjdeleyicisi gibi gelen ve büyük bir hevesle izlediğimiz Aşk-ı Memnu, her sene olduğu gibi bu sene de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Yıllardır yazın müjdeleyicisi gibi gelen ve büyük bir hevesle izlediğimiz Aşk-ı Memnu, her sene olduğu gibi bu sene de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Prime time'da yayınlansa yine severek izleyeceğimiz dizinin hafta içi her gün 16.00'da ekrana geleceği konusu netleşti.

Prime time'da yayınlansa yine severek izleyeceğimiz dizinin hafta içi her gün 16.00'da ekrana geleceği konusu netleşti.

3 Haziran'da ekrana dönecek Aşk-ı Memnu, izleyicisini her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlandırdı.

3 Haziran'da ekrana dönecek Aşk-ı Memnu, izleyicisini her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlandırdı.
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