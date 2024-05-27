Görüş Bildir
Haberler
TV
İzleyiciler Ayaklandı: Yargı'nın Finalinin Oldu Bittiye Getirilmesine Tepki Yağdı!

İzleyiciler Ayaklandı: Yargı'nın Finalinin Oldu Bittiye Getirilmesine Tepki Yağdı!

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 10:43

Kanal D ekranlarında 3 sezondur devam eden Yargı, 95. bölümüyle ekranlara veda etti. Büyük bir final etkinliği yapan Yargı'nın vedası çok konuşulurken, final bölümünün izleyiciler tarafından beğenilmemesi nedeniyle sosyal medyada tepkiler oluştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tam 3 sezondur Pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı, 95. bölümüyle ekranlara veda etti.

Tam 3 sezondur Pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı, 95. bölümüyle ekranlara veda etti.

Büyük bir etkinlik düzenleyen Yargı ekibi, final bölümünü izleyicilerle beraber seyrederken, finalin beklentiler karşılamaması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Büyük bir etkinlik düzenleyen Yargı ekibi, final bölümünü izleyicilerle beraber seyrederken, finalin beklentiler karşılamaması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Ilgaz ve Ceylin'i paralel evrende izlediğimiz final bölümünde ikili ölürken, normal yaşamlarında 3 çocuk sahibi mutlu bir hayat sürdüler.

Ilgaz ve Ceylin'i paralel evrende izlediğimiz final bölümünde ikili ölürken, normal yaşamlarında 3 çocuk sahibi mutlu bir hayat sürdüler.

Mutlu bir sonla ekranlara veda eden Yargı'nın sonu bazı izleyicileri tatmin ederken, bazı izleyiciler heyecanı yüksek ve cesur bir dizi olan Yargı'nın bu finalini oldu bittiye getirilmiş buldu.

Mutlu bir sonla ekranlara veda eden Yargı'nın sonu bazı izleyicileri tatmin ederken, bazı izleyiciler heyecanı yüksek ve cesur bir dizi olan Yargı'nın bu finalini oldu bittiye getirilmiş buldu.

İşte Yargı'nın final bölümüne gelen tepkiler.

İşte Yargı'nın final bölümüne gelen tepkiler.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz Yargı'nın finalini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın