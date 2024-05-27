İzleyiciler Ayaklandı: Yargı'nın Finalinin Oldu Bittiye Getirilmesine Tepki Yağdı!

Kanal D ekranlarında 3 sezondur devam eden Yargı, 95. bölümüyle ekranlara veda etti. Büyük bir final etkinliği yapan Yargı'nın vedası çok konuşulurken, final bölümünün izleyiciler tarafından beğenilmemesi nedeniyle sosyal medyada tepkiler oluştu.