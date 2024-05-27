İzleyiciler Ayaklandı: Yargı'nın Finalinin Oldu Bittiye Getirilmesine Tepki Yağdı!
İzleyiciler Ayaklandı: Yargı'nın Finalinin Oldu Bittiye Getirilmesine Tepki Yağdı!
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Tam 3 sezondur Pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı, 95. bölümüyle ekranlara veda etti.
Büyük bir etkinlik düzenleyen Yargı ekibi, final bölümünü izleyicilerle beraber seyrederken, finalin beklentiler karşılamaması sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Ilgaz ve Ceylin'i paralel evrende izlediğimiz final bölümünde ikili ölürken, normal yaşamlarında 3 çocuk sahibi mutlu bir hayat sürdüler.
Mutlu bir sonla ekranlara veda eden Yargı'nın sonu bazı izleyicileri tatmin ederken, bazı izleyiciler heyecanı yüksek ve cesur bir dizi olan Yargı'nın bu finalini oldu bittiye getirilmiş buldu.
İşte Yargı'nın final bölümüne gelen tepkiler.
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Siz Yargı'nın finalini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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