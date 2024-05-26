Yargı'nın Final Bölümünde Yönetmen, Senarist ve Yapımcının Çocukları Rol Aldı!
Yargı'nın Final Bölümünde Yönetmen, Senarist ve Yapımcının Çocukları Rol Aldı!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Sevilen dizi Yargı, 3 sezona sığdırdığı kocaman başarılarıyla birlikte 95. bölümde final yaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, finale özel davetin düzenlendiği dizinin son bölümünde dizinin yönetmeni, senaristi ve yapımcısının çocukları da rol aldı.
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Yargı izleyicisi olarak hepimizi yasa sokan, büyük bir veda yaşandı. 95 bölüm süren ödüllü dizi ekranlara veda etti!
Artık ne yazık ki Ceylin ve Ilgaz'ı bir arada göremeyeceğiz ama dizi, büyüklüğüne yakışır bir veda yaptı gerçekten!
Final bölümü de oldukça heyecanlı ve sürükleyici geçti. Ancak izleyicinin fark edemediğimiz bir durumu Birsen Altunkaya paylaştı.
Meğer bu sahnede rol alan genç oyuncular Eren komiseri canlandıran Uğur Aslanve senarist Sema Ergenekon'un oğlu, yönetmen Beste Sultan ile Barış Atay'ın oğlu ve yapımcı Kerem Çatay'ın oğullarıymış!
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