Yargı'nın Final Bölümünde Yönetmen, Senarist ve Yapımcının Çocukları Rol Aldı!

Sevilen dizi Yargı, 3 sezona sığdırdığı kocaman başarılarıyla birlikte 95. bölümde final yaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, finale özel davetin düzenlendiği dizinin son bölümünde dizinin yönetmeni, senaristi ve yapımcısının çocukları da rol aldı.