Ay Resmen Ağladık! Yargı'nın Final Gecesinde Kaan Urgancıoğlu, Partneri Pınar Deniz'i Övmelere Doyamadı!
Ay Resmen Ağladık! Yargı'nın Final Gecesinde Kaan Urgancıoğlu, Partneri Pınar Deniz'i Övmelere Doyamadı!
Yargı izleyicisi olarak yasa boğulduğumuz bir gündeyiz... Çünkü 3 sezondur pazar akşamlarımızı süsleyen efsane dizi 95. bölümüyle ekran macerasını sona erdirdi. Finale özel yapılan davette konuşma yapan Kaan Urgancıoğlu, hislerimize tercüman olarak partneri Pınar Deniz'e övgü yağdırdı!
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Veda günü geldi çattı... 3 sezondur her pazar akşamı ekrana kilitleyen Yargı, 95. bölümüyle izleyiciye veda etti!
Senarist Sema Ergenekon, büyük finalde alternatif bir evrende geçen Ilgaz ve Ceylin'in hikayesini izleyiciye izletti.
Yargı'nın büyük finaline özel bir veda gecesi düzenlendi. Tabii hem tüm kadro, hem de izleyiciler geceye akın etti!
Geceye Kaan Urgancıoğlu'nun Pınar Deniz'i övmelere doyamaması damga vurdu!
Kaan Urgancıoğlu'nun nezaket dolu bu davranışına yorum yağdı!
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