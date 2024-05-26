Ay Resmen Ağladık! Yargı'nın Final Gecesinde Kaan Urgancıoğlu, Partneri Pınar Deniz'i Övmelere Doyamadı!

Yargı izleyicisi olarak yasa boğulduğumuz bir gündeyiz... Çünkü 3 sezondur pazar akşamlarımızı süsleyen efsane dizi 95. bölümüyle ekran macerasını sona erdirdi. Finale özel yapılan davette konuşma yapan Kaan Urgancıoğlu, hislerimize tercüman olarak partneri Pınar Deniz'e övgü yağdırdı!