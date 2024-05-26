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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar Bahar Dizi
themyscira - Editör
26.05.2024 - 18:04

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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1. Dizi izlemeyi biraz azaltmalıyız...

1. Dizi izlemeyi biraz azaltmalıyız...
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2. Olabilir (kendimden biliyorum)

2. Olabilir (kendimden biliyorum)
twitter.com

3. Her türlü olayın sonunda biz:

3. Her türlü olayın sonunda biz:
twitter.com

4. 😅 aynısı gerçekten

4. 😅 aynısı gerçekten
twitter.com

5. Mavi Gri'nin solisti, şarkıyı kendisinden daha çok söyleyen birini görünce tepkisiz kalamadı tabii 😅

5. Mavi Gri'nin solisti, şarkıyı kendisinden daha çok söyleyen birini görünce tepkisiz kalamadı tabii 😅
twitter.com
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6. Cüneyd'in karakoldan kurtuluşu yok gibi 😅

7. Kızlar bu biz:

8. Aslında Cüneyd Levent'e terapi yapsaydı...

9. Bu beni çok üzdü 🥲

9. Bu beni çok üzdü 🥲
twitter.com

10. Herkesin kıskançlığı kendine...

10. Herkesin kıskançlığı kendine...
twitter.com
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11. Bu şey değil mi ya, ben?

11. Bu şey değil mi ya, ben?
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12. Metehan maalesef sen bunu hak ettin

13. Cemreto'dan umutluyduk ama gidip babasına benzedi.

14. Erkeklerin bu rahatlık şaka mı?

14. Erkeklerin bu rahatlık şaka mı?
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15. Ferhunde ruhu geri döndü!

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16. Rüzgar ve Nursema kavuşabilecek mi yani?

16. Rüzgar ve Nursema kavuşabilecek mi yani?
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17. Ahahaha muazzam şaka

17. Ahahaha muazzam şaka
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18. Haftaya görüşmek üzere 👋

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