Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Dizi izlemeyi biraz azaltmalıyız...
2. Olabilir (kendimden biliyorum)
3. Her türlü olayın sonunda biz:
4. 😅 aynısı gerçekten
5. Mavi Gri'nin solisti, şarkıyı kendisinden daha çok söyleyen birini görünce tepkisiz kalamadı tabii 😅
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Cüneyd'in karakoldan kurtuluşu yok gibi 😅
7. Kızlar bu biz:
8. Aslında Cüneyd Levent'e terapi yapsaydı...
9. Bu beni çok üzdü 🥲
10. Herkesin kıskançlığı kendine...
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Bu şey değil mi ya, ben?
12. Metehan maalesef sen bunu hak ettin
13. Cemreto'dan umutluyduk ama gidip babasına benzedi.
14. Erkeklerin bu rahatlık şaka mı?
15. Ferhunde ruhu geri döndü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Rüzgar ve Nursema kavuşabilecek mi yani?
17. Ahahaha muazzam şaka
18. Haftaya görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın