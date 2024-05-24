Görkem'in Kendini Parçalayıp Herkesi Çıldırttığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nde gerim gerim gerildiğimiz harika bir bölüm daha geride kaldı. Doğa'nın anlamadığımız biçimde Giray'la arasına mesafe koyduğu bölümde Görkem kötülükte Ferhunde'yle yarıştı. Sosyal medyadan yorum eksik olmadı.