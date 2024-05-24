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Görkem'in Kendini Parçalayıp Herkesi Çıldırttığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Görkem'in Kendini Parçalayıp Herkesi Çıldırttığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Editör
25.05.2024 - 01:14

Kızılcık Şerbeti'nde gerim gerim gerildiğimiz harika bir bölüm daha geride kaldı. Doğa'nın anlamadığımız biçimde Giray'la arasına mesafe koyduğu bölümde Görkem kötülükte Ferhunde'yle yarıştı. Sosyal medyadan yorum eksik olmadı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın aşk itirafı sebebiyle babasından veto yiyen Nursema, ödül alarak yeniden şahlandı.

Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın aşk itirafı sebebiyle babasından veto yiyen Nursema, ödül alarak yeniden şahlandı.

Genel olarak Görkem'in delirmelerine tanık olduğumuz bölüme sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı.

Genel olarak Görkem'in delirmelerine tanık olduğumuz bölüme sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı.

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Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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