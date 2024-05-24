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Görkem'in Kendini Deli Deli Ettiği Kızılcık Şerbeti'nde Gelecek Haftaki Bölümün Başlangıç Sahnesi Sızdırıldı!

Görkem'in Kendini Deli Deli Ettiği Kızılcık Şerbeti'nde Gelecek Haftaki Bölümün Başlangıç Sahnesi Sızdırıldı!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Editör
25.05.2024 - 00:16

Kızılcık Şerbeti'nde 64. bölüm Görkem'in Nilay tarafından darp edilmiş gibi göstererek kendini parçalamasıyla bitti. Bir X kullanıcısı gelecek haftaki bölümden ilk sahneyi sızdırdı!

Kaynak: https://x.com/nanedizitv/status/17940...
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Kızılcık Şerbeti'nde 64. bölümün en etkili ismi yine Görkem'di.

Kızılcık Şerbeti'nde 64. bölümün en etkili ismi yine Görkem'di.

Önce Fatih'in anlamsız arkadaşına, sonra Fatih'e ve sonra herkese tek tek ayar verdi kraliçe.

Önce Fatih'in anlamsız arkadaşına, sonra Fatih'e ve sonra herkese tek tek ayar verdi kraliçe.

64. bölümün son sahnesinde de "Ben bitmem" diye dellenerek kendini parçalamaya başladı.

64. bölümün son sahnesinde de "Ben bitmem" diye dellenerek kendini parçalamaya başladı.

Sonra da herkesi çağırıp bunu kendisine yapanın Nilay olduğunu söyledi.

Sonra da herkesi çağırıp bunu kendisine yapanın Nilay olduğunu söyledi.

Bölümün son sahnesinin yayınlanmasıyla birlikte bir X kullanıcısı da 65. bölümün ilk sahnesini sızdırdı.

Bölümün son sahnesinin yayınlanmasıyla birlikte bir X kullanıcısı da 65. bölümün ilk sahnesini sızdırdı.
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Senaryodan sızdırılan bu sayfaya göre Nilay kendini savunmak zorunda kalacak ve ilk etapta kimse ona inanmayacak. Bakalım gelecek bölümde başka neler yayınlanacak?

Senaryodan sızdırılan bu sayfaya göre Nilay kendini savunmak zorunda kalacak ve ilk etapta kimse ona inanmayacak. Bakalım gelecek bölümde başka neler yayınlanacak?

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