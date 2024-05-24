Yalı Çapkını'nın Senaristi Mehmet Barış Günger, Afra Saraçoğlu'nun Sahnedeki Hatasını İfşa Etti!
Yalı Çapkını'nın Senaristi Mehmet Barış Günger, Afra Saraçoğlu'nun Sahnedeki Hatasını İfşa Etti!
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın hastalığı sebebiyle ortalık bir hayli karıştı. Bu haberi ablası Suna'yla paylaşırken Ferit'e yakalanan Seyran iyice panikledi. Ancak dizinin senarist Mehmet Barış Günger, bu sahnede Afra Saraçoğlu'nun bir hata yaptığını açıkladı!
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Son iki yılın en sevilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Hatta dizi eğer bir bölüm daha uzatılabilirse bu tarihin 14 Haziran olacağı konuşuluyor.
Biliyorsunuz sezon finali öncesi Seyran'ın hastalığıyla yıkılmıştık. Çünkü kendisinin öleceğine dair korkunç sonuçlar bir bir karşımıza çıkmıştı!
Son bölümde de Seyran bu hastalığını ablasına açıklayarak "Hastayım, ölüyorum" dedi.
O sırada odaya giren Ferit ise Seyran'ın "hastayım" dediğini duymasına rağmen "ölüyorum" dediğini duymadı.
Dizinin senaristi Mehmet Barış Günger de Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun repliği yanlış sırayla söylediğini açıkladı.
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Neyse artık, dediği gibi olur böyle şeyler. Bakalım Ferit gerçeği ne zaman öğrenecek?
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