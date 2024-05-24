Yalı Çapkını'nın Senaristi Mehmet Barış Günger, Afra Saraçoğlu'nun Sahnedeki Hatasını İfşa Etti!

Yalı Çapkını'nda Seyran'ın hastalığı sebebiyle ortalık bir hayli karıştı. Bu haberi ablası Suna'yla paylaşırken Ferit'e yakalanan Seyran iyice panikledi. Ancak dizinin senarist Mehmet Barış Günger, bu sahnede Afra Saraçoğlu'nun bir hata yaptığını açıkladı!