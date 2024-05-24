Hayranları Çok Üzülecek: ATV'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!
Hayranları Çok Üzülecek: ATV'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
ATV ekranlarında 4 sezondur izlediğimiz ve cumartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kardeşlerim final kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre gelecek sezonuyla ilgili durumu netleşmeyen diziden son karar çıktı.
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ATV ekranlarında bu sezon adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Büyük iddialarla başlayan pek çok dizi için 2024 sezonu final kararı alındı.
Oldukça güçlü reytinglere ulaşan diziler de bu durumu koruyamayınca aynı kaderi yaşamaktan kurtulamadı ne yazık ki...
Ancak bu defa gerçek bir sürprizle karşı karşıyayız! 4 sezondur devam eden Kardeşlerim için 5. sezon onayının alındığı kulislerde konuşuluyordu.
Ancak Birsen Altuntaş, durumun hiç de öyle olmadığını açıkladı! Söylediğine göre dizi için final kararı alınmış bile.
Pek çok karakterin ölerek ayrıldığı dizide hikayeyi sürdürmek oldukça güçleşmişti. Altuntaş'ın iddiasına göre de dizi 3 hafta sonra final yapacak.
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Buna göre dizi 132. bölümüyle 8 Haziran'da final yapacak.
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