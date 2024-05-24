Survivor Yarışmacılarının Otelde Kaldığı İddia Ediliyordu: Yasin Obuz'un Paylaşımı Kafaları Karıştırdı!

Survivor All Star'da sık sık gündeme bomba gibi düşen olaylar yaşandı durdu. Ancak sezon boyu süren büyük bir iddia vardı. Yarışmacıların özellikle yağışlı havalarda bir otelde kaldığı iddiası sık sık gündeme geliyordu. Yarışmadan elenen Yasin'in yarışmacılarla pozu bu konuda kafaları iyice karıştırdı!