Survivor Yarışmacılarının Otelde Kaldığı İddia Ediliyordu: Yasin Obuz'un Paylaşımı Kafaları Karıştırdı!
Survivor Yarışmacılarının Otelde Kaldığı İddia Ediliyordu: Yasin Obuz'un Paylaşımı Kafaları Karıştırdı!
Survivor All Star'da sık sık gündeme bomba gibi düşen olaylar yaşandı durdu. Ancak sezon boyu süren büyük bir iddia vardı. Yarışmacıların özellikle yağışlı havalarda bir otelde kaldığı iddiası sık sık gündeme geliyordu. Yarışmadan elenen Yasin'in yarışmacılarla pozu bu konuda kafaları iyice karıştırdı!
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Survivor All Star'da büyük finale çok kısa bir zaman kaldı.
Full kaos şeklinde süren koca bir sezonda sık sık kavgaları, sakatlıkları ve her defasında ayrıca şoka sokan iddiaları izledik.
Sezonun en güçlü iddialarından biri de yarışmacıların otelde kalmasıyla ilgiliydi.
Çünkü iddia o kadar güçleniyordu ki izleyiciler sık sık konuyla ilgili kanıt aramaya başlamışlardı.
Hatta Furkan'ın bu sözü ve Acun Ilıcalı'nın durumu açıklama gereği hissetmesi "acaba mı?" dedirtmişti.
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Tüm bu iddialar gündemde dolaşırken Yasin'den akılları karıştıran bir paylaşım geldi. Yarışma sürerken giydikleri kıyafetlerle, bir otelin balkonunda verdikleri poz herkesi şüpheye düşürdü!
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yarışmacılar özellikle yağmurlu ve soğuk havalarda otelde mi kalıyor?
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