Müjde Uzman'ın Tükenmişlik Sendromu Tartışmalarına Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Son Noktayı Koydu!
Müjde Uzman'ın Tükenmişlik Sendromu Tartışmalarına Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Son Noktayı Koydu!
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddialarına dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan son noktayı koyacak bir mesaj geldi. Detaylar içerikte!
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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımda hayranlarını epey üzmüş ve meraklandırmıştı. Arkadaşlarına ve çevresine seslenen Uzman'ın paylaşımları sonrası sosyal medyada onun "tükenmişlik sendromuna" yakalandığı iddiaları çok konuşulmuştu.
Bu tükenmişlik sendromu iddialarının ardından ünlü oyuncu magazin sayfalarına adeta sitem etmişti. X hesabından yaptığı paylaşımda "kendine magazin hesabı diyen sayfalara" gönderme yaparak "ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim" açıklamasında bulunmuştu.
Ancak magazin dünyasında konu burada kapanmamıştı. Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş'un set ekibinden arkadaşlarıyla video çekerek Müjde Uzman'ın durumuyla dalga geçmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.
Esra Okumuş'un sosyal medyada epey tepki çeken paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:
Tabii Müjde Uzman'dan Okumuş'un bu videosuna yanıt gecikmemişti. Okumuş'a seslenen Uzman, duruma sitem edip "birbirimizi kırmayalım" mesajı vermişti.
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Yaşanan bu hadiseden sonra tartışmalara belki de son noktayı koyacak haber Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi. Turgut X hesabında paylaştığı gönderide "Gereği yapılacaktır" dedi.
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