Demet Özdemir, Bağış Yapmak İçin Müge Anlı'nın Programına Katıldı!
Demet Özdemir, Bağış Yapmak İçin Müge Anlı'nın Programına Katıldı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında izleyiciler arasında tüm Türkiye'nin tanıdığı Demet Özdemir vardı. Özdemir programa katılarak Anlı'nın iyilik kampanyasına bağışta bulundu. Detaylar içerikte!
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'Erkenci Kuş' ve 'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizilerdeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Demet Özdemir bugün Müge Anlı'nın programına katıldı.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Türkiye'nin dört bir yanına dağıttığı tekerlekli ve akülü sandalyelerle iyilik hareketi başlatıyor.
Bugün bu iyilik kampanyasına katılan isim Demet Özdemir oldu. Özdemir Müge Anlı'nın programında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlayarak destek oldu.
Demet Özdemir'in Müge Anlı ile yaptığı konuşmayı buradan izleyebilirsiniz:
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