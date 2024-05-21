Eşi Bedriye Kılıç’ı Öldürdüğünü İtiraf Eden Tayfur Kılıç ile İlgili Gelişmeyi Müge Anlı Açıkladı!

Tayfur Kılıç, eşi ve üç çocuğunun annesi olan Bedriye Kılıç'ın kaybı için Müge Anlı'ya katılmıştı. Çelişkili ifadelerinin ardından cinayeti itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Anlı bugünkü programda Tayfur2un hakim karşısına çıkacağını duyurdu.