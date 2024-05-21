Eşi Bedriye Kılıç’ı Öldürdüğünü İtiraf Eden Tayfur Kılıç ile İlgili Gelişmeyi Müge Anlı Açıkladı!
Eşi Bedriye Kılıç’ı Öldürdüğünü İtiraf Eden Tayfur Kılıç ile İlgili Gelişmeyi Müge Anlı Açıkladı!
Tayfur Kılıç, eşi ve üç çocuğunun annesi olan Bedriye Kılıç'ın kaybı için Müge Anlı'ya katılmıştı. Çelişkili ifadelerinin ardından cinayeti itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Anlı bugünkü programda Tayfur2un hakim karşısına çıkacağını duyurdu.
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Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan Tayfur Kılıç, geçtiğimiz yıl 7 Temmuz'da, kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan eşi ve üç çocuğunun annesi olan Bedriye Kılıç'ın işe gitmek üzere evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini ifade ederek, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ancak polis tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda Bedriye Kılıç'a dair bir iz bulunamadı. Bu durum üzerine aileler, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldılar.
Tayfur Kılıç, Müge Anlı programına katıldığı süre zarfında çelişkili ifadeler kullanması ve davranışlarından dolayı, 28 Ekim'de programın bitiminden sonra memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından otobüste gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Kılıç'ın ifadesinde, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle tartıştık. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Ardından cesedini araca taşıyarak, Akşehir-Isparta karayolu üzerinde bulunan dağlık bir bölgedeki uçuruma attım" şeklinde itirafta bulundu.
Soruşturma kapsamında yer tespiti yapılırken Tayfur Kılıç, savcı ve polislere eşinin cesedini attığı bölgeyi gösterdi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Kılıç, tutuklandı. Güvenlik güçleri, AFAD ekipleri ve kadavra köpeklerinin de yardımıyla, Kılıç'ın cesedinin atıldığı belirtilen bölgede arama çalışmaları yürüttü.
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Ancak bu çalışmalar sonucunda Kılıç'ın cesedine ulaşılamadı. Soruşturma sürecinde Tayfur Kılıç'ın babası Adem Kılıç da tutuklandı, ancak daha sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Aile bireylerinin talebi üzerine, Bedriye Kılıç'ın cesedinin bulunabilmesi için 7 Mayıs'ta tekrar arama çalışmaları yapıldı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Tutuklu olan Tayfur Kılıç ile tutuksuz yargılanan babası Adem Kılıç ve annesi Ayten Kılıç'ın yargılanma süreci başladı. Samsun'daki bir cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya bağlanan Tayfur Kılıç, eşini öldürmediğini iddia ederek, suçlamaları reddetti.
Müge Anlı'nın bugünkü programında, Bedriye Kılıç'ın vahşice öldürülmesinden sorumlu tutulan Tayfur Kılıç'ın hakim karşısına çıkacağı duyuruldu. Çıktığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezaevine gönderildiği açıklandı.
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