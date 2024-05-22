Müge Anlı'da Sevgilisinin Evini Alıp Kaybolan MİT'çi Diye Tanınan Kişi Üfürükçü Çıktı!
Müge Anlı'da Sevgilisinin Evini Alıp Kaybolan MİT'çi Diye Tanınan Kişi Üfürükçü Çıktı!
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56 yaşındaki Ayten Akyol, evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Kanserle mücadele eden Ayten Hanım, ablasının yardım niyetiyle kendisini tanıştırdığı Yaşar Bey'e kalbini kaptırdı.
Ayten Hanım, Yaşar Bey'in evlilik vaadiyle kendisini dolandırdığını iddia etti. Kendi evini, birikimini ve parasını Yaşar Bey'e kaptırdığını belirtti.
Aşık olduğu bu adam yüzünden felç geçirdiğini ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan 3 milyon TL değerindeki evini kaybettiğini ifade etti.
Ayrıca, Ayten Hanım, Yaşar Bey'in çantasından kartlarını alıp internet bankacılığı aracılığıyla paralarını kendi hesabına aktardığını da belirtti.
Yaşar Bey'in kendisini MİT'çi olarak tanıttığını ve kendisini öyle kandırdığını söyleyen Ayten Akyol, bugünkü programda duydukları karşısında şok oldu.
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Müge Anlı, izini sürdüğü Yaşar Bey'in aslında üfürükçülük yaptığını açıkladı.
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ufurukculerde bı bitmedi yuh. ah be ablacığım bu devirde nasıl güvenip evini satıp paranı sevgiline verirsin. seni gerçek seven adam senden bir lira bile ist... Devamını Gör