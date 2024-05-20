Müge Anlı'da Cinayet İtirafı Yapan Anne, Oğul ve Katil Zanlısı Sevgili Tutuklandı!
Müge Anlı'da Cinayet İtirafı Yapan Anne, Oğul ve Katil Zanlısı Sevgili Tutuklandı!
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan Şaban Ataş'ın cesedi Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı.
İlişkiler yumağı içerisinde dağılan bir ailenin hikayesini izlediğimiz programda konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kayıp Şaban Ataş'ın (52) cesedinin bulunmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş, Mehmet Ataş ve arkadaşı Burhanettin Öztürk ile kayınvalidesi D.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıkta sorgulanan zanlılardan Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, DK. ile Mehmet Ataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Müge Anlı yayında cinayet itirafı yapan anne ve oğul hakkında konuştu. Ataş'ı öldürdüğü iddia edilen en yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün cinayeti reddettiğini söyledi.
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Anne Emine Karabulut'un ise "70 yıl da içerde kalsam çıkınca Burhanettin ile birlikte olurdum" diyerek aşk itirafı yaptığını da açıkladı.
Anlı, Burhanettin'in Emine'yi görebilmek için çok istekli olduğunu ve polis ekiplerinin zarf atarak "İsterseniz koğuşta birlikte kalın" demesi üzerine "O zaman içerden hiç çıkmam" dediğini de söyledi.
Adliye koridorlarında ise Burhanettin'in eşi Nezahat gelince kıskançlıktan tartışma yaşandığı belirtildi.
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