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Müge Anlı'da Çözülen Şaban Ataş Cinayetinde Duyanları Şoke Eden Yeni Gelişmeler Yaşandı!

Müge Anlı'da Çözülen Şaban Ataş Cinayetinde Duyanları Şoke Eden Yeni Gelişmeler Yaşandı!

Müge Anlı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 13:33 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 13:35

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayeti hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Adliyeye sevk edilen eski eş Emine Karabulut ve cinayet zanlısı Burhanettin Öztürk'ün ifadeleri birbiriyle çelişti. Öztürk cinayeti işlemediğini öne sürüp kurbanın oğlunu cinayetli işlemekle suçladı. Detaylar içerikte!

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Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayeti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. 56 gündür kayıp olan Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, geçtiğimiz hafta cinayeti itiraf etmişti. Talihsiz adamın eski eşinin sevgilisi ve aynı zamanda en yakın arkadaşı olan Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayeti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. 56 gündür kayıp olan Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, geçtiğimiz hafta cinayeti itiraf etmişti. Talihsiz adamın eski eşinin sevgilisi ve aynı zamanda en yakın arkadaşı olan Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Emine Karabulut itirafında "Olay günü kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu" ifadelerini kullanmıştı.

Emine Karabulut itirafında "Olay günü kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu" ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı'nın programında Emine Karabulut ile Burhanettin yüzleşmesinde ise gergin anlar yaşanmıştı. Burhanettin Öztürk iddiaları reddetmiş ve "Ben öldürmedim, vurmadım" diyerek yalanlamıştı.

Müge Anlı'nın programında Emine Karabulut ile Burhanettin yüzleşmesinde ise gergin anlar yaşanmıştı. Burhanettin Öztürk iddiaları reddetmiş ve "Ben öldürmedim, vurmadım" diyerek yalanlamıştı.

Kan donduran davayla ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş adliyeye sevk edildi. Ancak kan donduran cinayetin sorgusunda akılları karıştıracak ifadeler yer aldı.

Kan donduran davayla ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş adliyeye sevk edildi. Ancak kan donduran cinayetin sorgusunda akılları karıştıracak ifadeler yer aldı.

Burhanettin Öztürk ile Emine Karabulut sorguda birbirlerini suçladı ve Öztürk cinayeti kabul etmedi, bunun yerine cinayeti Şaban Ataş'ın oğlu Mert'in işlediğini iddia etti. Emine Karabulut ise Şaban Ataş'ı öldürenin Burhanettin Öztürk olduğunu öne sürdü.

Burhanettin Öztürk ile Emine Karabulut sorguda birbirlerini suçladı ve Öztürk cinayeti kabul etmedi, bunun yerine cinayeti Şaban Ataş'ın oğlu Mert'in işlediğini iddia etti. Emine Karabulut ise Şaban Ataş'ı öldürenin Burhanettin Öztürk olduğunu öne sürdü.
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Emine Karabulut yaptığı açıklamada, "Burhan'ı artık sevmiyorum. Burhan Şaban'ı öldürdü. Oğlumun üzerine atacağını bilseydim daha önce itiraf ederdim, onu korumazdım. Mert'in üzerine atıyor suçu ama sonunda her şey ortaya çıkacak" dedi.

Emine Karabulut yaptığı açıklamada, "Burhan'ı artık sevmiyorum. Burhan Şaban'ı öldürdü. Oğlumun üzerine atacağını bilseydim daha önce itiraf ederdim, onu korumazdım. Mert'in üzerine atıyor suçu ama sonunda her şey ortaya çıkacak" dedi.

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