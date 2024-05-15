Müge Anlı'nın Yayınında Cenaze Bulan Muhabir Tepkilere Yanıt Verdi!
Müge Anlı'nın Yayınında Cenaze Bulan Muhabir Tepkilere Yanıt Verdi!
Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın cenazesi yayın sırasında muhabir tarafından bulunmuştu. Muhabirin cesedi tek başına bulması sosyal medyada tepki uyandırmıştı. Bugünkü yayında gelen yorumlara yanıt verdi.
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Geçtiğimiz hafta Emine Karabulut, eski eşi ve aynı zamanda aynı çatı altında yaşadığı Şaban Ataş'ın nerede olduğunu bulmak amacıyla Müge Anlı'nın programına katılmıştı.
Geçtiğimiz gün yayın sonrasında Emine Karabulut, 52 gündür kayıp olan eski eşini Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.
Cinayet itirafının ardından Emine Karabulut ve oğlu Müge Anlı'ya cesedi gömdükleri yeri tarif etti.
O anlarda muhabir, cesedi bulmak için belirtilen bölgede canlı yayındaydı. Şaban Ataş'ın cesedi, yayın esnasında bulundu.
Muhabir Müge'nin cenaze ile göz göze geldiği anlar herkesi şok etti. Bölgede tek başına arama yapması izleyenlerde tepki uyandırmıştı.
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O anları hatırlayalım:
Müge Anlı'nın bugünkü yayınında muhabir yapılan yorumlara yanıt verdi: "İşim gereği soğukkanlı olmak durumundayım."
İşte o açıklama:
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