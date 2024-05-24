Görüş Bildir
Haberler
TV
Müjdemizi İsteriz! Bir Nesli Yabancı Dizilerle Tanıştıran CNBC-e 9 Yılın Ardından Geri Dönüyor!

Müjdemizi İsteriz! Bir Nesli Yabancı Dizilerle Tanıştıran CNBC-e 9 Yılın Ardından Geri Dönüyor!

dizi film
themyscira - Editör
24.05.2024 - 18:01

Bir nesli altyazılı içerikleri sayesinde yabancı dizilerle tanıştıran eğlence, finans ve ekonomi kanalı CNBC-e 2015 yılında ülkemizdeki yayın hayatına son vermişti. Son gelişmelerin ardından kanalın, Türkiye'de yeniden yayın yapacağı resmen açıklandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığıyla 2000 yılında yayın hayatına başlayan CNBC-e, yayın haklarının sona ermesi sebebiyle 2015'te Türkiye'de yayın hayatına son vermişti.

Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığıyla 2000 yılında yayın hayatına başlayan CNBC-e, yayın haklarının sona ermesi sebebiyle 2015'te Türkiye'de yayın hayatına son vermişti.

Ekonomi ve dizi kanalı olarak bilinen CNBC-e bu vedasının ardından yerini TLC Türkiye'ye bırakmıştı.

Ekonomi ve dizi kanalı olarak bilinen CNBC-e bu vedasının ardından yerini TLC Türkiye'ye bırakmıştı.

Kısa bir süre önce de CNBC-e'nin Türkiye'de yayına geri döneceği konuşulmaya başlanmıştı.

Kısa bir süre önce de CNBC-e'nin Türkiye'de yayına geri döneceği konuşulmaya başlanmıştı.

Söylentilerin hızla yayılmasının ardından kanalın resmi X hesabından paylaşım geldi!

Söylentilerin hızla yayılmasının ardından kanalın resmi X hesabından paylaşım geldi!

Kanalın geri dönüş haberi bekleyenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Kanalın geri dönüş haberi bekleyenleri tarafından coşkuyla karşılandı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz bu haberi nasıl karşıladınız?

Siz bu haberi nasıl karşıladınız?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın