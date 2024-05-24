Müjdemizi İsteriz! Bir Nesli Yabancı Dizilerle Tanıştıran CNBC-e 9 Yılın Ardından Geri Dönüyor!
Müjdemizi İsteriz! Bir Nesli Yabancı Dizilerle Tanıştıran CNBC-e 9 Yılın Ardından Geri Dönüyor!
Bir nesli altyazılı içerikleri sayesinde yabancı dizilerle tanıştıran eğlence, finans ve ekonomi kanalı CNBC-e 2015 yılında ülkemizdeki yayın hayatına son vermişti. Son gelişmelerin ardından kanalın, Türkiye'de yeniden yayın yapacağı resmen açıklandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığıyla 2000 yılında yayın hayatına başlayan CNBC-e, yayın haklarının sona ermesi sebebiyle 2015'te Türkiye'de yayın hayatına son vermişti.
Ekonomi ve dizi kanalı olarak bilinen CNBC-e bu vedasının ardından yerini TLC Türkiye'ye bırakmıştı.
Kısa bir süre önce de CNBC-e'nin Türkiye'de yayına geri döneceği konuşulmaya başlanmıştı.
Söylentilerin hızla yayılmasının ardından kanalın resmi X hesabından paylaşım geldi!
Kanalın geri dönüş haberi bekleyenleri tarafından coşkuyla karşılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz bu haberi nasıl karşıladınız?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın