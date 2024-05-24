Meryem Uzerli Hürrem Sultan'ı Oynamasaydı En İyi Hürrem Sultan Kim Olurdu?

Muhteşem Yüzyıl zaman zaman konuştuğumuz ve dönem dizilerinin arasında en iyi iş sayılabilecek bir dizi. Çok evilen ve unutulmaz sahnelere imza atan dizinin kadrosu da tabii ki mükemmel. Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli bu karakter için yaratılmış diyebiliriz. Şimdi başka bir senaryo düşünelim. Meryem Uzerli, Hürrem Sultan'ı oynamasaydı kim en iyi Hürrem Sultan'ı oynardı?

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