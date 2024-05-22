Ebced Testine Göre Senin Evliliğin Kaç Yıl Sürecek?
Ebced Testine Göre Senin Evliliğin Kaç Yıl Sürecek?
Evliliğin kaç yıl sürecek?
Hazırsan;
Haydii testee!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bu harflerden kaç tanesi isminde var? (Ör: Zeynep= e+e+y=3 tane)
4. Peki bu harflerden kaç tanesi...?
5. Bu harflerden kaç tane olduğunu da seçer misin?
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6. Peki bunlardan?
7. Bu harflerden kaç tanesi isminde var?
8. Soyadında bu harflerden kaç tane var?
9. Peki bu harflerden kaç tanesi soyadında var?
10. Son olarak bu harflerden kaç tanesi soyadından olduğunu seçer misin?
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Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
Senin evliliğinin süresi;👇
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