Senin Ruhun Acıyor mu?
Senin Ruhun Acıyor mu?
Senin ruhun acıyor mu?
Haydi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım uzun süredir hissetmediğin duygu ne?
4. Bu görsellerden hangisi sana geleceği düşündürüyor?
5. Unutamadığın bir an var mı?
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6. Nedensiz yere ağladığın oluyor mu?
7. En son ne zaman her şeyin yolunda olduğunu hissettin?
8. Hangisini tercih ediyorsun?
9. Kendini yorgun hissediyor musun?
10. Son olarak kendin için ne yapıyorsun?
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Senin ruhun artık acımıyor.
Senin ruhun çok acıyor!
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