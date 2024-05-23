Senin ruhun acıyor mu?

Bir yıldızın ışığı gibi parıldayan ruhun, derin bir acıyla kararmış durumda. Daha dün yaşanmış gibi taze ve canlı kalan anıların, kalbinde derin izler bırakmış. Bu izler, her biri birer yara olan geçmişin acı hatıraları, seni en savunmasız anında yakalıyor ve düşüncelerinde kaybolmana neden oluyor. Bir zamanlar sana hayat veren, enerji dolu anıların şimdi seni yoran, tüketen bir hal aldığını hissediyorsun. O yaşadıkların, bir zamanlar seninle aynı yolda yürüyenler, şimdi senin için birer hayalet gibi. Onların varlığı, her ne kadar artık hayatında olmasalar da, hala senin ruhunu sıkıştırıyor, acıtıyor. Bu acı, zamanla daha da derinleşiyor ve seni içine çekiyor. Bazen bu acıya karşı koymak, onu yenmek için ne kadar çabalasan da, o hep bir adım önde gibi. Bu acının tazeliği, her geçen gün daha da artıyor ve seni daha da içine çekiyor. Evet, senin ruhun çok fazla acıyor. Ancak unutma ki, her acı bir gün son bulur. Belki de bu acı, seni daha güçlü bir birey yapmak için var. Belki de bu acı, senin hayatına yeni bir yön vermek için var. Her ne olursa olsun, bu acıyı yenmek senin elinde. Kendine inan, çünkü sen bu acıyı aşacak güçtesin.