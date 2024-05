Senin ruhun acıyor mu?

Hayatınla ilgili hissettiğin duygusal yoğunluklar, artık yerini daha sakin ve hafif duygulara bırakmış. Yaşadığın olaylar karşısında ruhunun acı çekmediğini fark ediyorsun. Bunun sebebi, geçmişte yaşadığın acıların, duygusal anlamda seni bir nebze olsun hissizleştirmiş olması. Hayatın getirdiği zorluklara karşı bir direnç geliştirmişsin ve bu durum, zamanla duygusal tepkilerini azaltmış. Bir şeylere alışmayı seçmişsin, çünkü hayatın değişken akışı karşısında bu en mantıklı seçenek olarak görünüyor. Artık kabul etmişsin; her şeyin bir sebebi, her acının bir sonu ve her sonun yeni bir başlangıcı olduğunu... Bu kabullenme hali, belki de hayata karşı daha güçlü durmanı sağlamış. Bu süreçte, hislerinle baş başa kalmış ve belki de ilk kez kendini gerçekten dinlemişsin. Kendi iç dünyanla yüzleşmiş ve duygularını anlamaya çalışmışsın. Bu süreçte, belki de en önemli ders; hayatın her zaman beklenmedik sürprizlerle dolu olduğu ve her durumun geçici olduğu olmuş.