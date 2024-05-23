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Senin Ruhun Acıyor mu?

Senin Ruhun Acıyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
23.05.2024 - 16:01

Senin ruhun acıyor mu?

Haydi testee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım uzun süredir hissetmediğin duygu ne?

3. Söyle bakalım uzun süredir hissetmediğin duygu ne?

4. Bu görsellerden hangisi sana geleceği düşündürüyor?

5. Unutamadığın bir an var mı?

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6. Nedensiz yere ağladığın oluyor mu?

7. En son ne zaman her şeyin yolunda olduğunu hissettin?

7. En son ne zaman her şeyin yolunda olduğunu hissettin?

8. Hangisini tercih ediyorsun?

9. Kendini yorgun hissediyor musun?

10. Son olarak kendin için ne yapıyorsun?

10. Son olarak kendin için ne yapıyorsun?
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Senin ruhun artık acımıyor.

Hayatınla ilgili hissettiğin duygusal yoğunluklar, artık yerini daha sakin ve hafif duygulara bırakmış. Yaşadığın olaylar karşısında ruhunun acı çekmediğini fark ediyorsun. Bunun sebebi, geçmişte yaşadığın acıların, duygusal anlamda seni bir nebze olsun hissizleştirmiş olması. Hayatın getirdiği zorluklara karşı bir direnç geliştirmişsin ve bu durum, zamanla duygusal tepkilerini azaltmış. Bir şeylere alışmayı seçmişsin, çünkü hayatın değişken akışı karşısında bu en mantıklı seçenek olarak görünüyor. Artık kabul etmişsin; her şeyin bir sebebi, her acının bir sonu ve her sonun yeni bir başlangıcı olduğunu... Bu kabullenme hali, belki de hayata karşı daha güçlü durmanı sağlamış. Bu süreçte, hislerinle baş başa kalmış ve belki de ilk kez kendini gerçekten dinlemişsin. Kendi iç dünyanla yüzleşmiş ve duygularını anlamaya çalışmışsın. Bu süreçte, belki de en önemli ders; hayatın her zaman beklenmedik sürprizlerle dolu olduğu ve her durumun geçici olduğu olmuş.

Senin ruhun çok acıyor!

Bir yıldızın ışığı gibi parıldayan ruhun, derin bir acıyla kararmış durumda. Daha dün yaşanmış gibi taze ve canlı kalan anıların, kalbinde derin izler bırakmış. Bu izler, her biri birer yara olan geçmişin acı hatıraları, seni en savunmasız anında yakalıyor ve düşüncelerinde kaybolmana neden oluyor. Bir zamanlar sana hayat veren, enerji dolu anıların şimdi seni yoran, tüketen bir hal aldığını hissediyorsun. O yaşadıkların, bir zamanlar seninle aynı yolda yürüyenler, şimdi senin için birer hayalet gibi. Onların varlığı, her ne kadar artık hayatında olmasalar da, hala senin ruhunu sıkıştırıyor, acıtıyor. Bu acı, zamanla daha da derinleşiyor ve seni içine çekiyor. Bazen bu acıya karşı koymak, onu yenmek için ne kadar çabalasan da, o hep bir adım önde gibi. Bu acının tazeliği, her geçen gün daha da artıyor ve seni daha da içine çekiyor. Evet, senin ruhun çok fazla acıyor. Ancak unutma ki, her acı bir gün son bulur. Belki de bu acı, seni daha güçlü bir birey yapmak için var. Belki de bu acı, senin hayatına yeni bir yön vermek için var. Her ne olursa olsun, bu acıyı yenmek senin elinde. Kendine inan, çünkü sen bu acıyı aşacak güçtesin.

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