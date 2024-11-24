Yanlış Adrese Yapılan Doğum Günü Sürprizi Güldürdü: Elindeki Pastayla Yanlış Adrese Gitti

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Doğum gününde arkadaşına sürpriz yapmak isterken daire numarasını karıştıran gencin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Elindeki pastayla kapıyı çalan genç, evin içindekilerin farklı kişiler olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Evin içerisindeki vatandaşlar, genç kadını kahkahalarla karşılarken, doğum günü sürprizi yapılan kişinin bir yan dairede oturduğu belirtildi. O anlar izleyenleri gülümsetti.
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Arkadaşına doğum günü sürprizi yapmak isteyen genç kadının, yanlışlıkla başka bir adrese gittiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Bir anda elinde pastayla bekleyen kadını gören evdeki vatandaşlar, kısa süren şaşkınlığın ardından gülmeye başladı.
Sosyal medyada gündem olan görüntüler izleyenleri gülümsetti. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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