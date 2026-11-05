Apartman Kapısının Önüne Ayakkabı Koyanlar Dikkat: Yargıtay Kararı Herkesi İlgilendiriyor

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesi, genel giriş kapılarını, antreleri, merdivenleri, sahanlıkları ve koridorları her halde ortak yer olarak sayıyor. Bu alanlara kişisel eşya bırakılması, diğer sakinlerin ortak yerlerden yararlanma hakkını sınırlayabiliyor.

Kanunun 18. maddesi ise kat maliklerinin bağımsız bölümlerini ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymasını, birbirini rahatsız etmemesini ve yönetim planı hükümlerine uymasını zorunlu kılıyor. Bu yükümlülük kiracılar için de geçerli.