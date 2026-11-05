Apartman Kapısının Önüne Ayakkabı Koyanlar Dikkat: Yargıtay Kararı Herkesi İlgilendiriyor
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Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre koridor, merdiven ve sahanlıklar apartmanın ortak yerleri arasında sayılıyor.
Yargıtay, merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına ilişkin kararı onadı.
Yönetim doğrudan para cezası kesemiyor, uyuşmazlıkta sulh hukuk mahkemesine başvurulabiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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