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Apartman Kapısının Önüne Ayakkabı Koyanlar Dikkat: Yargıtay Kararı Herkesi İlgilendiriyor

Apartman Kapısının Önüne Ayakkabı Koyanlar Dikkat: Yargıtay Kararı Herkesi İlgilendiriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 14:14
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Apartman ve site girişlerinde kapı önüne bırakılan ayakkabılar, komşular arasında sık sık tartışma konusu oluyor. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay'ın bu konudaki kararı, ortak alanların nasıl kullanılabileceğini belirliyor.

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Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre koridor, merdiven ve sahanlıklar apartmanın ortak yerleri arasında sayılıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre koridor, merdiven ve sahanlıklar apartmanın ortak yerleri arasında sayılıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesi, genel giriş kapılarını, antreleri, merdivenleri, sahanlıkları ve koridorları her halde ortak yer olarak sayıyor. Bu alanlara kişisel eşya bırakılması, diğer sakinlerin ortak yerlerden yararlanma hakkını sınırlayabiliyor.

Kanunun 18. maddesi ise kat maliklerinin bağımsız bölümlerini ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymasını, birbirini rahatsız etmemesini ve yönetim planı hükümlerine uymasını zorunlu kılıyor. Bu yükümlülük kiracılar için de geçerli.

Yargıtay, merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına ilişkin kararı onadı.

Yargıtay, merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına ilişkin kararı onadı.

Yargıtay, bir apartmanın merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına ilişkin kararı onadı. Kararda, ortak alandaki ayakkabılığın ortak yerin amacı dışında kullanılmasına yol açtığı değerlendirildi.

Yönetim planında kapı önlerine eşya bırakılmasını yasaklayan bir hüküm bulunması ya da kat malikleri kurulunun bu yönde karar alması halinde yönetim, kurala aykırı davrananlardan eşyalarını kaldırmalarını isteyebiliyor. Ayakkabıların koridorda geçişi daraltması, daire kapılarının açılmasını engellemesi veya kaçış yollarını kapatması müdahale nedenleri arasında sayılıyor.

Yönetim doğrudan para cezası kesemiyor, uyuşmazlıkta sulh hukuk mahkemesine başvurulabiliyor.

Yönetim doğrudan para cezası kesemiyor, uyuşmazlıkta sulh hukuk mahkemesine başvurulabiliyor.

Apartman ve site yönetiminin doğrudan ve keyfi biçimde para cezası kesmesi mümkün değil. Para cezası uygulanıp uygulanamayacağı, yönetim planındaki hükümlere ve ilgili kararların hukuka uygunluğuna bağlı. Ortak alanın işgal edilmesi durumunda kat malikleri, müdahalenin önlenmesi için sulh hukuk mahkemesine başvurabiliyor.

Kapı önlerine bırakılan eşyaların dar koridorlarda ve merdiven boşluklarında acil durumlarda risk oluşturabileceği de belirtiliyor. Yangın sırasında kaçış yollarının açık tutulması, bina sakinlerinin güvenli biçimde tahliye edilebilmesi açısından önem taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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