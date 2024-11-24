İzmir Otogarı’nda Park Halindeyken Uyuyan Şoför, Rüyasında Kaza Geçirdiğini Gördü!

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Uzun yolculuklarda direksiyon başında saatlerce uyanık kalmak zorunda olan otobüs şoförleri, büyük bir sorumluluğu omuzlarında taşıyor. Hem yolcuların güvenliğini sağlamak hem de trafik kurallarına uyarak sorunsuz bir yolculuk sunmak, bu mesleğin en temel gereklilikleri arasında yer alıyor. Ancak yoğun çalışma saatleri ve mesleğin stresli yapısı, şoförlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bu duruma dikkat çeken bir olay, İzmir Otogarı’nda meydana geldi.
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Otobüs şoförünün park halindeyken yaşadığı anlar, otobüs içi kameralarına yansıdı.
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Görüntülerde, şoförün dinlenme sırasında uyuyakaldığı ve rüyasında kaza yaptığını görerek aniden uyandığı görüldü.
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