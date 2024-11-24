Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nasıl Başöğretmen Oldu?

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Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin en büyük gücünün bilgi ve eğitim olduğunu biliyordu. Sadece savaş meydanlarında değil, eğitim alanında devrim yapmak istiyordu. Mustafa Kemal Atatürk, Latin alfabesine geçişle birlikte eğitim alanında büyük bir devrim gerçekleştirdi. Halkın bu yeni düzenlemeleri hızla öğrenilebilmesi için bizzat öğretmenlik yapmaya karar verdi. İşte Mustafa Kemal'in Başöğretmen olma hikayesi👇
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11 Kasım 1928'de Millet Mektepleri'nde ders vermeye başlayan Atatürk, sabırla her harfi yazıyor, her kelimeyi okuyor ve öğrencilere yeni bir dünya sunuyordu.
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O gün, Atatürk'e başöğretmen unvanı verildi ve 24 Kasım 1928'de ise bu unvan resmileşti. O günden sonra her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanmaya başlandı.
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