Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nasıl Başöğretmen Oldu?

Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin en büyük gücünün bilgi ve eğitim olduğunu biliyordu. Sadece savaş meydanlarında değil, eğitim alanında devrim yapmak istiyordu. Mustafa Kemal Atatürk, Latin alfabesine geçişle birlikte eğitim alanında büyük bir devrim gerçekleştirdi. Halkın bu yeni düzenlemeleri hızla öğrenilebilmesi için bizzat öğretmenlik yapmaya karar verdi. İşte Mustafa Kemal'in Başöğretmen olma hikayesi👇