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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nasıl Başöğretmen Oldu?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nasıl Başöğretmen Oldu?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 18:05

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Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin en büyük gücünün bilgi ve eğitim olduğunu biliyordu. Sadece savaş meydanlarında değil, eğitim alanında devrim yapmak istiyordu. Mustafa Kemal Atatürk, Latin alfabesine geçişle birlikte eğitim alanında büyük bir devrim gerçekleştirdi. Halkın bu yeni düzenlemeleri hızla öğrenilebilmesi için bizzat öğretmenlik yapmaya karar verdi.  İşte Mustafa Kemal'in Başöğretmen olma hikayesi👇

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11 Kasım 1928'de Millet Mektepleri'nde ders vermeye başlayan Atatürk, sabırla her harfi yazıyor, her kelimeyi okuyor ve öğrencilere yeni bir dünya sunuyordu.

11 Kasım 1928'de Millet Mektepleri'nde ders vermeye başlayan Atatürk, sabırla her harfi yazıyor, her kelimeyi okuyor ve öğrencilere yeni bir dünya sunuyordu.

Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes Atatürk'ten okumayı yazmayı öğrenebilmek için sıraya girmişti.

O gün, Atatürk'e başöğretmen unvanı verildi ve 24 Kasım 1928'de ise bu unvan resmileşti. O günden sonra her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanmaya başlandı.

O gün, Atatürk'e başöğretmen unvanı verildi ve 24 Kasım 1928'de ise bu unvan resmileşti. O günden sonra her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanmaya başlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Cumhuriyet'in kurucusu değil, aynı zamanda halkın öğretmeni olarak da tarihe geçti.

İşte detaylar 👇📽️

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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