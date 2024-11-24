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1987 Yılında "Neden Öğretmen Olmak İstediklerini" Anlatan Çocukların Verdikleri Yanıtlara Hayran Kalacaksınız

1987 Yılında "Neden Öğretmen Olmak İstediklerini" Anlatan Çocukların Verdikleri Yanıtlara Hayran Kalacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2024 - 12:12

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Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlik, dünyanın en değerli ve en saygıdeğer mesleklerinden biri. Geleceğimizin şekillendiricisi, yeni nesillerin bilgi ve beceri kazanmasını sağlayan kilit kişiler, öğretmenler. Onların yetenekli ellerinde, genç beyinler bilgiyle donatılır ve geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve daha pek çok alanda başarılı olacak bireyler yetişir. Bu nedenle, öğretmenliğin kutsallığı ve önemi asla küçümsenemez. Onlar, toplumun temel taşlarıdır ve geleceğimizin mimarlarıdır.

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TRT Arşiv, 1987 yılında öğrencilere yönelttiği "Neden öğretmen olmak istiyorsunuz?"sorusuna gelen cevapları paylaştı.

TRT Arşiv, 1987 yılında öğrencilere yönelttiği "Neden öğretmen olmak istiyorsunuz?"sorusuna gelen cevapları paylaştı.

Öğrencilerin kurduğu cümleler ve diksiyonları beğeni topladı.

Öğrencilerin kurduğu cümleler ve diksiyonları beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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