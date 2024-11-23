Düzce'de Bir Okulda Öğrenciler Öğretmenlerine Harika Bir Öğretmenler Günü Kutlaması Hazırladı

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Bildiğiniz üzere 24 Kasım Öğretmenler günü. Öğretmenlik ise dünyanın en kutsal mesleği. Öğretmenlik, bilgiyi ve değerleri aktarma sorumluluğunu taşıyan, gelecek nesilleri şekillendiren, toplumun temel taşlarından biri olan bir meslek. Bu mesleği icra edenler, kendilerine emanet edilen genç dimağları aydınlatarak, onların hayatlarını değiştirir ve toplumun gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle, öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir tutku, bir misyon ve bir yaşam biçimidir.
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Düzce'de bir grup öğrenci, Düzce Belediyesi'nin de desteğiyle bir öğretmenlerine harika bir Öğretmenler Günü kutlaması hazırladı.
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Öğrencilerin o anları ve öğretmenin mutluluğu izleyenlerin de kalbini ısıttı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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