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Milli Olimpiyat Şampiyonumuz Aslıhan Savan Kuş Paylaştı: "İşitme Engelliler Uzaktayken Nasıl İletişim Kurar?"

Milli Olimpiyat Şampiyonumuz Aslıhan Savan Kuş Paylaştı: "İşitme Engelliler Uzaktayken Nasıl İletişim Kurar?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2024 - 18:35

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Elbette her bir engelli birey toplumumuzun önemli bir parçası. Bu konuda pek çok alanda bilinçlendirme çalışması yapılması oldukça önemli. Olimpiyat şampiyonumuz Aslıhan Savan Kuş, eşi ve çocuğu ile birlikte işitme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekiyor. Pek çok konuda işitme engellilerin karşılaşabilecekleri zorlukları ve çözüm yollarını gösteriyor.İşitme engellilerin yaşadığı zorluklar ve karşılaştıkları engeller, toplumun genelinden farklıdır ve bu durum, onların hayatlarını etkileyen birçok faktörü beraberinde getirir. Bu sebeple Aslıhan Savan Kuş'un videoları bu anlamda büyük önem taşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DA7_wb-M3CJ/
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Eşi, çocuğu ve kendisi de işitme engelli olan Aslıhan Savan Kuş, aile üyeleri birbirlerinden uzaktayken nasıl iletişim kurduklarını gösterdi.

Eşi, çocuğu ve kendisi de işitme engelli olan Aslıhan Savan Kuş, aile üyeleri birbirlerinden uzaktayken nasıl iletişim kurduklarını gösterdi.

Pek çok zorluk karşısında buldukları pratik çözümler hem izleyenleri bilgilendirdi hem de pek çok kişiye umut verdi.

Pek çok zorluk karşısında buldukları pratik çözümler hem izleyenleri bilgilendirdi hem de pek çok kişiye umut verdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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