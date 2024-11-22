Milli Olimpiyat Şampiyonumuz Aslıhan Savan Kuş Paylaştı: "İşitme Engelliler Uzaktayken Nasıl İletişim Kurar?"

Elbette her bir engelli birey toplumumuzun önemli bir parçası. Bu konuda pek çok alanda bilinçlendirme çalışması yapılması oldukça önemli. Olimpiyat şampiyonumuz Aslıhan Savan Kuş, eşi ve çocuğu ile birlikte işitme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekiyor. Pek çok konuda işitme engellilerin karşılaşabilecekleri zorlukları ve çözüm yollarını gösteriyor.İşitme engellilerin yaşadığı zorluklar ve karşılaştıkları engeller, toplumun genelinden farklıdır ve bu durum, onların hayatlarını etkileyen birçok faktörü beraberinde getirir. Bu sebeple Aslıhan Savan Kuş'un videoları bu anlamda büyük önem taşıyor.