Milli Olimpiyat Şampiyonumuz Aslıhan Savan Kuş Paylaştı: "İşitme Engelliler Uzaktayken Nasıl İletişim Kurar?"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DA7_wb-M3CJ/
Elbette her bir engelli birey toplumumuzun önemli bir parçası. Bu konuda pek çok alanda bilinçlendirme çalışması yapılması oldukça önemli. Olimpiyat şampiyonumuz Aslıhan Savan Kuş, eşi ve çocuğu ile birlikte işitme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekiyor. Pek çok konuda işitme engellilerin karşılaşabilecekleri zorlukları ve çözüm yollarını gösteriyor.İşitme engellilerin yaşadığı zorluklar ve karşılaştıkları engeller, toplumun genelinden farklıdır ve bu durum, onların hayatlarını etkileyen birçok faktörü beraberinde getirir. Bu sebeple Aslıhan Savan Kuş'un videoları bu anlamda büyük önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşi, çocuğu ve kendisi de işitme engelli olan Aslıhan Savan Kuş, aile üyeleri birbirlerinden uzaktayken nasıl iletişim kurduklarını gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok zorluk karşısında buldukları pratik çözümler hem izleyenleri bilgilendirdi hem de pek çok kişiye umut verdi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın