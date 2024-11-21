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Bir Anne Küçük Bebeğinin Eline Sahte Bıçak Vererek Aile Üyelerinin Ödünü Kopardı

Bir Anne Küçük Bebeğinin Eline Sahte Bıçak Vererek Aile Üyelerinin Ödünü Kopardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.11.2024 - 09:41

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Bebekler, dünyanın en tatlı varlıkları. Bir bebeğin gelişi tüm aile bireylerinin neşesini arttırır ve evin içerisine mutluluk yayılır. Onların masumiyeti, sevgi dolu bakışları ve tatlı gülümsemeleri, herkesin kalbini fetheder. Onlar, ailelerin hayatına sevgi ve mutlulukla dolu bir atmosfer oluşturur. Elbette onlarla birlikte evin neşesi de artar.

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Bir anne minik bebeğinin eline sahte bir bıçak verdi ve aile üyelerine küçük bir şaka yaptı.

Bir anne minik bebeğinin eline sahte bir bıçak verdi ve aile üyelerine küçük bir şaka yaptı.

Bebeğin elinde bıçağı görünce paniğe kapılan ev halkının o anları izleyenleri gülümsetti.

Bebeğin elinde bıçağı görünce paniğe kapılan ev halkının o anları izleyenleri gülümsetti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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