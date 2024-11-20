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Üçüncü Çocuğunun Üçüz Olacağını Öğrenen Babanın Gülümseten Tepkisi: "Nesin Sen Kedi misin?"

Üçüncü Çocuğunun Üçüz Olacağını Öğrenen Babanın Gülümseten Tepkisi: "Nesin Sen Kedi misin?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.11.2024 - 23:13

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Çocuklar dünyanın en renki varlıkları. Bir çocuğun gelişi, her çift için tarifsiz bir sevinç kaynağıdır. Bu dönem, çiftlerin birlikte yeni bir hayata adım atacakları, birlikte yeni bir başlangıç yapacakları bir dönüm noktasıdır. Bu her bir çift için yeni bir serüven, yeni bir yolculuk anlamına gelir. Elbette bu dönemde beklenmedik sürprizler de yaşanabilir.

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Bir kadın, eşine üçüncü çocuklarının üçüz olacağının haberini verdiği anları paylaştı.

Bir kadın, eşine üçüncü çocuklarının üçüz olacağının haberini verdiği anları paylaştı.

Babanın yaşadığı şaşkınlık ve sevinç izleyenlerin de içini ısıttı.

Babanın yaşadığı şaşkınlık ve sevinç izleyenlerin de içini ısıttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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