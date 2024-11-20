Üçüncü Çocuğunun Üçüz Olacağını Öğrenen Babanın Gülümseten Tepkisi: "Nesin Sen Kedi misin?"

Çocuklar dünyanın en renki varlıkları. Bir çocuğun gelişi, her çift için tarifsiz bir sevinç kaynağıdır. Bu dönem, çiftlerin birlikte yeni bir hayata adım atacakları, birlikte yeni bir başlangıç yapacakları bir dönüm noktasıdır. Bu her bir çift için yeni bir serüven, yeni bir yolculuk anlamına gelir. Elbette bu dönemde beklenmedik sürprizler de yaşanabilir.