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Bir Anne Diyabet Hastası Kızının Gece Rutinini Göstererek İnsanları Bu Konuda Bilinçlendirmeye Çalıştı

Bir Anne Diyabet Hastası Kızının Gece Rutinini Göstererek İnsanları Bu Konuda Bilinçlendirmeye Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2024 - 10:47

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Diyabet, çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından biri. İnsülin hormonunun yetersiz üretimi veya vücudun insülini etkin bir şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık, kan şekerinin kontrolsüz bir şekilde yükselmesine yol açar. Bu durum, uzun vadede kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, sağlıklı bir yaşam tarzı ile birlikte düzenli egzersiz ve dengeli bir diyet, diyabetin kontrol altına alınmasında etkili olabilir. Diyabet sadece ileri yaşlardaki insanlarda değil çocuklarda da görülebilir.

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Bir anne diyabet hastası kızının gece rutinini paylaştı.

Bir anne diyabet hastası kızının gece rutinini paylaştı.

Bu rutini gece gerçekleştirmenin ikisi içinde daha az stresli olduğunu belirten anne insanları bu konuda bilinçlendirdi.

Bu rutini gece gerçekleştirmenin ikisi içinde daha az stresli olduğunu belirten anne insanları bu konuda bilinçlendirdi.

İşte o video;

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