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Hollanda'da Hastaneye Giden Bir Türk Gördüğü Sessizlik Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Hollanda'da Hastaneye Giden Bir Türk Gördüğü Sessizlik Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2024 - 20:08

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Sağlık alanı, tüm dünyada hayati öneme sahip olan bir sektör. Bu nedenle, etkin ve verimli bir sağlık sistemi oluşturmak, her ülkenin öncelikli hedefi olmalı. Bu, hem vatandaşların yaşam kalitesini yükseltir, hem de ülkenin genel sağlık durumunu iyileştirir. İyi bir sağlık sistemi, herkesin erişebileceği, kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmetleri sunar. Aynı zamanda hastane içinde de net bir düzen oluşturulması ve hastaların herhangi bir zorluk yaşamadan sağlık hizmetine ulaşmasını ve kısa sürede hastaneden ayrılması yaşanan stresi azaltmak için oldukça önemli.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAEhS9...
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Hollanda'da hastaneye giden bir vatandaş gördüğü manzara karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Hollanda'da hastaneye giden bir vatandaş gördüğü manzara karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Herkesin oldukça sessiz olduğu, hem doktorların hem hastaların hem de hastane personelinin belli bir düzen içinde hareket ettiği o hastane beğeni topladı.

Herkesin oldukça sessiz olduğu, hem doktorların hem hastaların hem de hastane personelinin belli bir düzen içinde hareket ettiği o hastane beğeni topladı.

İşte o video;

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