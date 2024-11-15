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Almanya'da Bir Kadına Saldıran Şahıs Çevredeki İnsanlar Tarafından Darbedildi

Almanya'da Bir Kadına Saldıran Şahıs Çevredeki İnsanlar Tarafından Darbedildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2024 - 18:51

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Dünya genelinde, kadınlara yönelik şiddet eylemleri alarm verici bir hızla tırmanıyor. Bu durum, pek çok kişi ve kuruluşun dikkatini çekiyor ve bu konuda çözüm arayışları devam ediyor. Ancak ne yazık ki, bu konuda atılan adımların yetersiz kaldığı görülüyor. Özellikle verilen cezalar yetersiz kaldığından halk kendi çözüm yollarını aramaya çalışıyor. Bu da daha büyük bir kaosa sebep olabiliyor.

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İşte o anlar;

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