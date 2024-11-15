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Bildiğiniz Bütün Defileleri Unutun: Zeytinburnu'nda Düzenlenen Defilede Mankenin Gösterisi Şaşkına Çevirdi

Bildiğiniz Bütün Defileleri Unutun: Zeytinburnu'nda Düzenlenen Defilede Mankenin Gösterisi Şaşkına Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2024 - 21:52

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Moda dünyasının kalbinin attığı defileler, çoğu zaman eşsiz ve dikkat çeken anlara sahne oluyor. Göz alıcı gösterilerle birlikte, izleyenleri adeta büyüleyen bir atmosfer oluşturuyor. Bu etkinlikler, moda severlerin ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği, yaratıcılığın ve estetiğin ön planda olduğu platformlar haline geliyor. Fakat Zeytinburnu'nda düzenlenen bir defile bildiğimiz bütün defileleri unutturdu.

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Zeytinburnu'nda düzenlenen bir defilenin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Zeytinburnu'nda düzenlenen bir defilenin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Deri bir ceket tanıtan mankenin yaptığı ilginç gösteri, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Deri bir ceket tanıtan mankenin yaptığı ilginç gösteri, izleyenleri şaşkına çevirdi.

İşte o defile;

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