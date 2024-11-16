onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Baba Gibi Babalarda Bugün: Bir Adam Maç Sırasında Gelen Topu Yakalamak İçin Kucağındaki Çocuğu Bıraktı

Baba Gibi Babalarda Bugün: Bir Adam Maç Sırasında Gelen Topu Yakalamak İçin Kucağındaki Çocuğu Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2024 - 16:30

İçerik Devam Ediyor

Babalar ve çocukları arasındaki ilişki, genellikle neşe dolu ve eğlenceli anlara sahne olur. Ancak, bu keyifli bağ, annelerin özenli ve dikkatli yaklaşımlarından oldukça farklıdır. Bu yüzden 'babaya çocuk emanet edilmez' diye bir sözümüz de var bildiğiniz üzere. Babaların çocuklarına olan yaklaşımları genellikle daha rahat ve esnekken, annelerin daha dikkatli ve özenli bir tutum sergiler. Bu da bazen yürekleri ağızlara getiren anlar yaşanmasına sebep oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir baba beyzbol maçı sırasında kendisine gelen topu yakalamak isterken kucağındaki çocuğu unuttu.

Bir baba beyzbol maçı sırasında kendisine gelen topu yakalamak isterken kucağındaki çocuğu unuttu.

İçeceği yerine çocuğunu bırakmayı tercih eden baba, neyseki minik kızı havada yakalamayı başardı.

İçeceği yerine çocuğunu bırakmayı tercih eden baba, neyseki minik kızı havada yakalamayı başardı.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın