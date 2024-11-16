Baba Gibi Babalarda Bugün: Bir Adam Maç Sırasında Gelen Topu Yakalamak İçin Kucağındaki Çocuğu Bıraktı

Babalar ve çocukları arasındaki ilişki, genellikle neşe dolu ve eğlenceli anlara sahne olur. Ancak, bu keyifli bağ, annelerin özenli ve dikkatli yaklaşımlarından oldukça farklıdır. Bu yüzden 'babaya çocuk emanet edilmez' diye bir sözümüz de var bildiğiniz üzere. Babaların çocuklarına olan yaklaşımları genellikle daha rahat ve esnekken, annelerin daha dikkatli ve özenli bir tutum sergiler. Bu da bazen yürekleri ağızlara getiren anlar yaşanmasına sebep oluyor.
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Bir baba beyzbol maçı sırasında kendisine gelen topu yakalamak isterken kucağındaki çocuğu unuttu.
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İçeceği yerine çocuğunu bırakmayı tercih eden baba, neyseki minik kızı havada yakalamayı başardı.
İşte o anlar;
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