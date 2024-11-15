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Sinirlenip Sahayı Terk Etti: Voleybolcu Gizem Örge İmza Verdiği Sırada Kafasına Top Attılar

Sinirlenip Sahayı Terk Etti: Voleybolcu Gizem Örge İmza Verdiği Sırada Kafasına Top Attılar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2024 - 23:45

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Son zamanlarda, konser alanlarında alışılmadık bir furya ortaya çıktı. Sanatçıların sahnede performans sergilerken, izleyiciler tarafından telefon, çakmak gibi nesnelerin fırlatıldığına sık sık şahit oluyoruz. Bu durum, sanatçıları sadece rahatsız etmekle kalmıyor, bazen yaralanmalarına bile sebep oluyor. Benzer bir durum Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge'nin de başına geldi. Örge öfkelenerek sahayı terk etti.

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Gizem Örge hayranlarına imza verdiği sırada bir kişi kafasına voleybol topu attı.

Gizem Örge hayranlarına imza verdiği sırada bir kişi kafasına voleybol topu attı.

Bir süre topu kimin attığını anlamaya çalışan Örge, öfkeyle oradan uzaklaştı.

Bir süre topu kimin attığını anlamaya çalışan Örge, öfkeyle oradan uzaklaştı.

İşte o anlar;

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