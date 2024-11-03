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Pek Çok Çocuğun Hayali: Futbolcular Sahaya Neden Çocuklarla Çıkar?

Pek Çok Çocuğun Hayali: Futbolcular Sahaya Neden Çocuklarla Çıkar?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2024 - 13:03

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Futbolcuların sahaya yanlarında birer çocukla çıkması bir gelenek. Bu çocuklar kim, nasıl seçiliyorlar merak konusu. Pek çoğumuzun çocukken hayalini kurduğu bu geleneğin kaynağı ne?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBwLVz...
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'rezzanyetis' isimli sosyal medya kullanıcısı 1996 yılında başlayan bu geleneğin nereden çıktığını ve nasıl gelenek haline geldiğini anlattı.

'rezzanyetis' isimli sosyal medya kullanıcısı 1996 yılında başlayan bu geleneğin nereden çıktığını ve nasıl gelenek haline geldiğini anlattı.

İlk başlarda bu çocukların birer görevi olurken daha sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık yaratmanın bir parçası haline gelen bu geleneğini nasıl sürdürüldüğü ve çocukların nasıl seçildiğini de anlattı.

İlk başlarda bu çocukların birer görevi olurken daha sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık yaratmanın bir parçası haline gelen bu geleneğini nasıl sürdürüldüğü ve çocukların nasıl seçildiğini de anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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