Pek Çok Çocuğun Hayali: Futbolcular Sahaya Neden Çocuklarla Çıkar?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBwLVz...
Futbolcuların sahaya yanlarında birer çocukla çıkması bir gelenek. Bu çocuklar kim, nasıl seçiliyorlar merak konusu. Pek çoğumuzun çocukken hayalini kurduğu bu geleneğin kaynağı ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'rezzanyetis' isimli sosyal medya kullanıcısı 1996 yılında başlayan bu geleneğin nereden çıktığını ve nasıl gelenek haline geldiğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk başlarda bu çocukların birer görevi olurken daha sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık yaratmanın bir parçası haline gelen bu geleneğini nasıl sürdürüldüğü ve çocukların nasıl seçildiğini de anlattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın