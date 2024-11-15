Listede Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Tutuklanan İbrahim Yılmaz da Var: Türkiye'nin En Sevilmeyen 6 Ünlüsü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCUNaE...
'genctg' isimli sosyal medya hesabının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Birbirinden ilgi çekici konularda çeşitli listeler hazırlayan hesaplarda Türkiye'nin nabzı tutuluyor. Daha önce 'Türkiye'nin En Kibirli 6 İli', 'En Çok Mobinge Uğrayan Meslekler' gibi listeleri oldukça dikkat çekmişti. Şimdi de Türkiye'nin en sevilmeyen 6 ünlüsü sıralandı. Listede beklenmedik isimler vardı.
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Listede Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Mustafa Ceceli gibi isimler yer aldı.
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4. sırada, geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de karıştığı yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın olması da dikkat çekti.
İşte o liste;
Yorumlarda farklı fikirler de vardı;
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