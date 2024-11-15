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Listede Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Tutuklanan İbrahim Yılmaz da Var: Türkiye'nin En Sevilmeyen 6 Ünlüsü

Listede Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Tutuklanan İbrahim Yılmaz da Var: Türkiye'nin En Sevilmeyen 6 Ünlüsü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2024 - 21:52

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'genctg' isimli sosyal medya hesabının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Birbirinden ilgi çekici konularda çeşitli listeler hazırlayan hesaplarda Türkiye'nin nabzı tutuluyor. Daha önce 'Türkiye'nin En Kibirli 6 İli', 'En Çok Mobinge Uğrayan Meslekler' gibi listeleri oldukça dikkat çekmişti. Şimdi de Türkiye'nin en sevilmeyen 6 ünlüsü sıralandı. Listede beklenmedik isimler vardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCUNaE...
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Listede Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Mustafa Ceceli gibi isimler yer aldı.

Listede Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Mustafa Ceceli gibi isimler yer aldı.

4. sırada, geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de karıştığı yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın olması da dikkat çekti.

4. sırada, geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de karıştığı yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın olması da dikkat çekti.

İşte o liste;

Yorumlarda farklı fikirler de vardı;

Yorumlarda farklı fikirler de vardı;

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