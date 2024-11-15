Listede Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Tutuklanan İbrahim Yılmaz da Var: Türkiye'nin En Sevilmeyen 6 Ünlüsü

'genctg' isimli sosyal medya hesabının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Birbirinden ilgi çekici konularda çeşitli listeler hazırlayan hesaplarda Türkiye'nin nabzı tutuluyor. Daha önce 'Türkiye'nin En Kibirli 6 İli', 'En Çok Mobinge Uğrayan Meslekler' gibi listeleri oldukça dikkat çekmişti. Şimdi de Türkiye'nin en sevilmeyen 6 ünlüsü sıralandı. Listede beklenmedik isimler vardı.