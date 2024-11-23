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En Güzel Öğretmenler Günü Hediyesi: Minik Öğrenciler Öğretmenlerine Karşı Saf Duygularını Dile Getirdi

En Güzel Öğretmenler Günü Hediyesi: Minik Öğrenciler Öğretmenlerine Karşı Saf Duygularını Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 13:39

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24 Kasım Öğretmenler Günü’ne bir gün kalmışken sosyal medya platformlarında birçok paylaşım görür olduk. Kutsal mesleklerden öğretmenliğin hayatımızdaki önemini anlatmaya kelimeler yetmez. Bizler de tüm öğretmenlerimizin gününü şimdiden kutluyoruz! 

@bestegenctuurk adlı Instagram sayfasından içerikler üreten Beste adlı öğretmen de öğrencileriyle bir TikTok akımına katılarak kendine unutulmaz bir hediye yaratmıştı. Öğrencilerin öğretmenleri hakkında söylediği tüm sözler içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim.

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Beste öğretmen öğrencilerinden kendisiyle ilgili düşüncelerini kameraya söylemelerini rica etmişti.

Beste öğretmen öğrencilerinden kendisiyle ilgili düşüncelerini kameraya söylemelerini rica etmişti.

Çocuklar öylesine kibar ve sevgi dolu sözler söylemişti ki, onları izlerken tebessüm etmemek elde değildi.

Çocuklar öylesine kibar ve sevgi dolu sözler söylemişti ki, onları izlerken tebessüm etmemek elde değildi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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