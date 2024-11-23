En Güzel Öğretmenler Günü Hediyesi: Minik Öğrenciler Öğretmenlerine Karşı Saf Duygularını Dile Getirdi

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne bir gün kalmışken sosyal medya platformlarında birçok paylaşım görür olduk. Kutsal mesleklerden öğretmenliğin hayatımızdaki önemini anlatmaya kelimeler yetmez. Bizler de tüm öğretmenlerimizin gününü şimdiden kutluyoruz!

@bestegenctuurk adlı Instagram sayfasından içerikler üreten Beste adlı öğretmen de öğrencileriyle bir TikTok akımına katılarak kendine unutulmaz bir hediye yaratmıştı. Öğrencilerin öğretmenleri hakkında söylediği tüm sözler içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim.