En Güzel Öğretmenler Günü Hediyesi: Minik Öğrenciler Öğretmenlerine Karşı Saf Duygularını Dile Getirdi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
24 Kasım Öğretmenler Günü’ne bir gün kalmışken sosyal medya platformlarında birçok paylaşım görür olduk. Kutsal mesleklerden öğretmenliğin hayatımızdaki önemini anlatmaya kelimeler yetmez. Bizler de tüm öğretmenlerimizin gününü şimdiden kutluyoruz!
@bestegenctuurk adlı Instagram sayfasından içerikler üreten Beste adlı öğretmen de öğrencileriyle bir TikTok akımına katılarak kendine unutulmaz bir hediye yaratmıştı. Öğrencilerin öğretmenleri hakkında söylediği tüm sözler içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beste öğretmen öğrencilerinden kendisiyle ilgili düşüncelerini kameraya söylemelerini rica etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklar öylesine kibar ve sevgi dolu sözler söylemişti ki, onları izlerken tebessüm etmemek elde değildi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın