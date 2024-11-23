Damar Yolu ile Sokağa Terk Edilen Kediyi Hayata Döndüren İyilik Meleği Gözlerimizi Doldurdu!

Ne yazık ki patili dostlarımız her zaman travmadan uzak, güzel bir hayat yaşayamayabiliyor. Onlardan biri de hasta haldeyken patisinde damar yoluyla sokağa terk edilen bir kedi dostumuz. Vicdansızlığa dair daha ne görebiliriz dedikçe her geçen gün daha kötülerine tanık olduk. Ancak içindeki merhameti ve iyiliği kaybetmeyenler de var. Ayfer Öztürk adlı hayvansever, sokakta damar yolu açık halde bulduğu kediye sırtını dönmek yerine veterinere götürünce dünya birkaç dakikalığına güzelleşti.