Öğretmenler Günü Sürprizi Yapmak İsteyen Öğrenciler Önce Korkuttu Sonra Güldürdü

24 Kasım Öğretmenler Günü, şimdiden kutlanmaya başladı. Sosyal medyada birçok paylaşım görüyoruz. Bu önemli gün için öğrenciler de hazırlıklarını, sürprizlerini paylaşmayı es geçmiyor. Şimdiyse bir sınıfın öğretmenlerine yaptığı sürpriz ile karşınızdayız. Önce biraz öğretmenlerine panik yaşatsalar da ince düşünceleri hepimizi tebessüm ettirdi. Gelin detaylara geçelim.