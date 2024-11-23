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Öğretmenler Günü Sürprizi Yapmak İsteyen Öğrenciler Önce Korkuttu Sonra Güldürdü

Öğretmenler Günü Sürprizi Yapmak İsteyen Öğrenciler Önce Korkuttu Sonra Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 12:18

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24 Kasım Öğretmenler Günü, şimdiden kutlanmaya başladı. Sosyal medyada birçok paylaşım görüyoruz. Bu önemli gün için öğrenciler de hazırlıklarını, sürprizlerini paylaşmayı es geçmiyor. Şimdiyse bir sınıfın öğretmenlerine yaptığı sürpriz ile karşınızdayız. Önce biraz öğretmenlerine panik yaşatsalar da ince düşünceleri hepimizi tebessüm ettirdi. Gelin detaylara geçelim.

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Öğrencilerden biri kendini iyi hissetmediğini söyleyerek lavaboya gitmek istemişti ancak tam o esnada bayılma taklidi yaptı.

Öğrencilerden biri kendini iyi hissetmediğini söyleyerek lavaboya gitmek istemişti ancak tam o esnada bayılma taklidi yaptı.

Öğretmen ne olup ne bittiğini anlayamadığı için telaşla öğrencisinin yanına gitti. Ve o sırada konfetiler patlatarak öğretmenler gününü kutladılar.

Öğretmen ne olup ne bittiğini anlayamadığı için telaşla öğrencisinin yanına gitti. Ve o sırada konfetiler patlatarak öğretmenler gününü kutladılar.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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