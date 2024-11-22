Harabe Haldeyken Tuttuğu Evi El Emeğiyle Güzelleştiren Kadın Alkışları Topladı

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@sanatyanimda adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, atölye olarak kullanmak için minik bir yer tutmuştu ancak evin ilk hali yaşanabilecek durumda değildi. Ustayla anlaşmadan kendi emeğiyle 4 ay boyunca evi yenileyen kadın harika bir sonuç elde etti. Evin değişimini gören izleyiciler tebrik etmeyi es geçmedi. Gelin sonuca birlikte bakalım. Sizlerin de bayılacağına eminiz.
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Tuttuğu yer ilk haliyle belki ahır bile olamazdı desek abartmış olmayız.
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Ancak sanatçı kimliğini konuşturan kadın evde öyle bir değişime imza attı ki, adeta değeri arttı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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