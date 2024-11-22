onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Harabe Haldeyken Tuttuğu Evi El Emeğiyle Güzelleştiren Kadın Alkışları Topladı

Harabe Haldeyken Tuttuğu Evi El Emeğiyle Güzelleştiren Kadın Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2024 - 16:08

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

@sanatyanimda adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, atölye olarak kullanmak için minik bir yer tutmuştu ancak evin ilk hali yaşanabilecek durumda değildi. Ustayla anlaşmadan kendi emeğiyle 4 ay boyunca evi yenileyen kadın harika bir sonuç elde etti. Evin değişimini gören izleyiciler tebrik etmeyi es geçmedi. Gelin sonuca birlikte bakalım. Sizlerin de bayılacağına eminiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tuttuğu yer ilk haliyle belki ahır bile olamazdı desek abartmış olmayız.

Tuttuğu yer ilk haliyle belki ahır bile olamazdı desek abartmış olmayız.

Ancak sanatçı kimliğini konuşturan kadın evde öyle bir değişime imza attı ki, adeta değeri arttı.

Ancak sanatçı kimliğini konuşturan kadın evde öyle bir değişime imza attı ki, adeta değeri arttı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın