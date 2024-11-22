Harabe Haldeyken Tuttuğu Evi El Emeğiyle Güzelleştiren Kadın Alkışları Topladı

@sanatyanimda adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, atölye olarak kullanmak için minik bir yer tutmuştu ancak evin ilk hali yaşanabilecek durumda değildi. Ustayla anlaşmadan kendi emeğiyle 4 ay boyunca evi yenileyen kadın harika bir sonuç elde etti. Evin değişimini gören izleyiciler tebrik etmeyi es geçmedi. Gelin sonuca birlikte bakalım. Sizlerin de bayılacağına eminiz.