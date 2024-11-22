Öğrencilerle Birlikte Sınıfta Belgesel İzleyen Kedi Kendini Kaptırınca Gülümseten Anlar Yaşattı

Kimi okullar, özellikle kış aylarında patili dostlarımıza kapılarını açıyor. Birçok kez tanık olduğumuz bu senaryolarda kedilerin ve köpeklerin bir süre sonra sınıfın bir parçası olduğunu görüyoruz. @patiliokul_evrimogretmen adlı Instagram hesabından içerikler üreten Evrim Öğretmen, sınıflarından bir video paylaşmasıyla viral oldu. Kalplerimizi eriten videoda sınıfın tatlı mı tatlı bir kedi üyesi vardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.