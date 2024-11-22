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Öğrencilerle Birlikte Sınıfta Belgesel İzleyen Kedi Kendini Kaptırınca Gülümseten Anlar Yaşattı

Öğrencilerle Birlikte Sınıfta Belgesel İzleyen Kedi Kendini Kaptırınca Gülümseten Anlar Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2024 - 13:41

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Kimi okullar, özellikle kış aylarında patili dostlarımıza kapılarını açıyor. Birçok kez tanık olduğumuz bu senaryolarda kedilerin ve köpeklerin bir süre sonra sınıfın bir parçası olduğunu görüyoruz. @patiliokul_evrimogretmen adlı Instagram hesabından içerikler üreten Evrim Öğretmen, sınıflarından bir video paylaşmasıyla viral oldu. Kalplerimizi eriten videoda sınıfın tatlı mı tatlı bir kedi üyesi vardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Müeazza adlı tatlı keci öğrencilerle birlikte belgesel izliyordu.

Müeazza adlı tatlı keci öğrencilerle birlikte belgesel izliyordu.

Ancak öylesine odaklanmıştı ki adeta seyirci değil de belgeselin içinde yer alıyordu.

Ancak öylesine odaklanmıştı ki adeta seyirci değil de belgeselin içinde yer alıyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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